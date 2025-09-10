Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 243,60 EUR.
Um 09:05 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 243,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 243,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.542 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 20,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach unten.
Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.
Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
