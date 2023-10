Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 207,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 207,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 208,80 EUR. Bei 207,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.860 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 215,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 149,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 27,90 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



