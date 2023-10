Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 208,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 207,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.857 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,20 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 27,97 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 09.08.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie eingenommen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,20 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

