Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 219,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 219,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 219,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 51.923 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2023 auf bis zu 222,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,28 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 38,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

