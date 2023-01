Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 182,50 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 183,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 79.126 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 193,20 EUR erreichte der Titel am 05.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,54 Prozent zulegen. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 190,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 03.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,60 EUR je Aktie aus.

