Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 221,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 221,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 221,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.570 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 158,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,48 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,75 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

