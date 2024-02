Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 228,80 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 228,80 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 229,30 EUR zu. Mit einem Wert von 227,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19.016 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 231,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 30,70 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,78 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Barclays Capital: Hannover Rück-Aktie erhält Underweight

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Talanx-Aktie mit leichtem Minus: Talanx verdient 2023 so viel wie noch nie