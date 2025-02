Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 256,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 256,70 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 257,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,20 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.687 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71 EUR an.

Am 11.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,63 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

