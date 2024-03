Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 239,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 239,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,80 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 239,70 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,80 EUR. Bisher wurden heute 2.018 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 51,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 224,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,53 EUR je Hannover Rück-Aktie.

