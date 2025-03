Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 270,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 270,10 EUR. Bei 271,50 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 270,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 5.634 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,71 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

