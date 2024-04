Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 231,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 231,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,10 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.820 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 9,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,05 EUR ab. Mit Abgaben von 22,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,03 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie.

