Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 187,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 187,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 187,35 EUR zu. Bei 186,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.161 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,80 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 41,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 195,97 EUR.

Am 11.05.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,55 Prozent auf 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.333,43 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Was Analysten von der Hannover Rück-Aktie erwarten