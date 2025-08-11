DAX23.955 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,46 -0,4%Gold3.341 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag tiefer

12.08.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 258,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
258,20 EUR -7,20 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 258,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 257,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 263,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.209 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 11,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 222,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 16,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 299,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
11:01Hannover Rück NeutralUBS AG
10:56Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
09:46Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
