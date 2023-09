Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 207,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 207,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 207,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 206,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.814 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 207,30 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,00 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 143,30 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 44,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 199,90 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 3,19 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

