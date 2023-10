Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 209,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 209,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 211,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.026 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,90 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 39,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,11 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 09.08.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 EUR je Aktie generiert.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Am 11.11.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

