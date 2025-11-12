Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Mittwochmittag
Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 260,60 EUR.
Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 260,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 262,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.386 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 12,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 237,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 9,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,89 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 295,75 EUR.
Am 10.11.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,68 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
