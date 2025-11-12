Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag verlustreich

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 259,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 259,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,40 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 261,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.155 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 11,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 237,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,38 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 295,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 10.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 5,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,87 Prozent auf 6,36 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

