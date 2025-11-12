Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 259,40 EUR.

Mit einem Kurs von 259,40 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 261,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 259,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.145 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 11,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 237,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,52 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 295,75 EUR an.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben

Aktien-Tipp Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG