NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil

12.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 259,40 EUR.

Hannover Rück
259,80 EUR 1,00 EUR 0,39%
Mit einem Kurs von 259,40 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 261,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 259,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.145 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 11,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 237,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,52 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 295,75 EUR an.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
