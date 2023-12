Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag fester

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 222,20 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 222,20 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 222,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 221,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 7.232 Stück.

Bei 222,70 EUR markierte der Titel am 12.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (158,55 EUR). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 40,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,08 EUR im Jahr 2023 aus.

