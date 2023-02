Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 180,05 EUR nach oben. Bei 180,65 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.719 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 6,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,08 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,01 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 8.908,99 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7.155,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 18.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,67 EUR je Hannover Rück-Aktie.

