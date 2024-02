Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 229,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 229,90 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 230,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 229,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.005 Hannover Rück-Aktien.

Bei 231,40 EUR markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,65 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2022 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,78 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,47 EUR je Aktie.

