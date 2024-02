Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 229,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 229,90 EUR. Bei 229,90 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 229,10 EUR. Bei 229,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.923 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,65 Prozent. Bei 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,04 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 224,78 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,47 EUR je Aktie belaufen.

