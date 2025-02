Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 254,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 254,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 251,70 EUR. Bei 255,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 65.391 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,36 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 17,92 Prozent sinken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,73 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,71 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,63 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge