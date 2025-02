Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 257,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 257,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 258,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,90 EUR. Bisher wurden heute 99.576 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 3,20 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,73 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 279,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge