Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 255,00 EUR.

Mit einem Wert von 255,00 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 256,60 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 254,90 EUR nach. Bei 255,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.806 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 3,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 18,08 Prozent sinken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,73 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,71 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge