Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 242,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 242,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,50 EUR an. Mit einem Wert von 242,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 847 Stück.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 52,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,53 EUR je Aktie.

