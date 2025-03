Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag gefragt

Hannover Rück im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 277,00 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 280,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 277,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.448 Hannover Rück-Aktien.

Bei 280,40 EUR markierte der Titel am 13.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,58 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,77 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,58 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

