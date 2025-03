Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 278,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 278,90 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 279,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.215 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 25,10 Prozent Luft nach unten.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,73 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Ausblick: Hannover Rück gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Februar 2025: Die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie