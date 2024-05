Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 236,30 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 236,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 236,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.799 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 7,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,98 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,00 EUR an.

Am 18.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,26 EUR fest.

