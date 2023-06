Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag schwächer

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 189,45 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 188,60 EUR. Bei 191,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 19.057 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 44,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 11.05.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.08.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Hannover Rück-Aktie gibt Gas: Positiver Ausblick nach gutem ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück