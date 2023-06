Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Dienstagnachmittag zu

Um 15:52 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 191,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 191,80 EUR. Bei 191,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 39.326 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 8,05 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.908,99 EUR – eine Minderung von 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.333,43 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,74 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

