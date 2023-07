Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 190,60 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 190,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 191,00 EUR. Bei 188,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 22.343 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 195,97 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 4,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,55 Prozent auf 8.908,99 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.333,43 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

