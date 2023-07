Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 188,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 188,65 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 189,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 188,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.655 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,15 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Abschläge von 29,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,97 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.908,99 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.333,43 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 12.08.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,86 EUR je Aktie.

