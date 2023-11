Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Hannover Rück im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 204,40 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 204,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 204,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.492 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,43 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 206,56 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,37 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

