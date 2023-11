Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 203,20 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:04 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 204,00 EUR. Bei 203,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.257 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 216,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 206,56 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 vorlegen. Am 06.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen