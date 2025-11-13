Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 262,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 262,40 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 262,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.461 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 237,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 295,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 10.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

