Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 232,50 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 233,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 230,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.051 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 233,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

