Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 231,40 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 231,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,10 EUR aus. Bei 232,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.193 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 233,50 EUR erreichte der Titel am 13.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 45,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,78 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,47 EUR je Aktie belaufen.

