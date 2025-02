Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag tiefer

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 251,80 EUR ab.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 251,80 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 250,90 EUR nach. Bei 255,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.132 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 265,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,48 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 20,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,73 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,71 EUR an.

Am 11.11.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

