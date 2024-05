Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hannover Rück

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 227,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 227,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 224,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.962 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 23,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,03 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,22 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 18.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel: DAX schwächelt am Montagnachmittag