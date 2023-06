Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursplus

Um 11:48 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 191,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 191,55 EUR. Bei 190,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.463 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,35 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 31,37 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Bildquellen: Hannover Rück