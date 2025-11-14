Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Freitagmittag ab

DAX23.704 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.151 -0,5%
Hannover Rück im Fokus
Hannover Rück im Blick

14.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 258,60 EUR ab.

Hannover Rück
261,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 258,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,40 EUR. Bei 260,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 18.770 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 237,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 8,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,91 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,00 EUR.

Am 10.11.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 6,36 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

