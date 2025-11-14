DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 258,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
261,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 258,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.230 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 8,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,91 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 5,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,36 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,74 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet

Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen