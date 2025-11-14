Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 258,80 EUR nach.
Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 258,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.230 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 8,31 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,91 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,00 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 5,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,36 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,74 EUR im Jahr 2025 aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
