Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 260,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 260,60 EUR nach. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 259,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.234 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,28 Prozent. Bei 237,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 8,94 Prozent sinken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 296,00 EUR.

Am 10.11.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 5,39 EUR gegenüber 5,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,74 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet

Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben