Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 260,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 260,60 EUR nach. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 259,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.234 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,28 Prozent. Bei 237,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 8,94 Prozent sinken.
Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 296,00 EUR.
Am 10.11.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 5,39 EUR gegenüber 5,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,74 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet
Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen