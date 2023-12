Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 221,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 221,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 219,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.440 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 3,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 222,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

