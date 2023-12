Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag massiv unter Druck

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 217,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 217,30 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 216,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 172.557 Stück.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 5,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (158,55 EUR). Abschläge von 27,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 222,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,64 EUR je Hannover Rück-Aktie.

