Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 222,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 222,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 222,60 EUR. Bei 227,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.551 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 3,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 222,11 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,63 EUR je Aktie belaufen.

