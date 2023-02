Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Mittag

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 178,35 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.984 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR. Gewinne von 7,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 35,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 193,01 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.908,99 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.155,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Hannover Rück-Aktie.

