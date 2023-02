Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Nachmittag positiv

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 179,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 179,70 EUR. Bei 179,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 45.247 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2023 markierte das Papier bei 193,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 131,35 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 36,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 193,01 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.155,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

