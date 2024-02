Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 230,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 230,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 230,20 EUR nach. Bei 231,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.273 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,50 EUR an. 1,13 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Abschläge von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 18.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Schwacher Handel: DAX verliert zum Start des Mittwochshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben